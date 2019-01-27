Вашингтон, 27 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США и Канады подняли в воздух несколько самолетов в связи с плановым полетом двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над Северным Ледовитым океаном недалеко от канадских границ. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

F-22 Raptor

В воздух были подняты две истребителя F-22, два истребителя CF-18, и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 AWACS ВВС США и Канады. Данные самолеты опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО). Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Канады 26 января.

Подчеркивается, что российские стратегические бомбардировщики оставались в международном пространстве и не нарушали государственных границ Канады. При этом российские стратегические ракетоносцы осуществили дозаправку в воздухе и находились в полете более 15 часов.

Стоит отметить, что данные полеты российских воздушно-космических сил являются регулярными.