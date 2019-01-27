Магнитогорск, Челябинская область, 27 января, 2019, 09:54 — ИА Регнум. На металлургическом комбинате в Магнитогорске произошел пожар. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба МЧС России.

Tatarstan.ru Магнитогорский металлургический комбинат

В 9:00 по местному времени в МЧС поступила информация о пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате. Пожар вспыхнул на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров.

В целом, технологический процесс на предприятии нарушен не был, однако мощность комбината снижена из-за аварии.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.