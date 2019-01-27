Юргамыш, Курганская область, 27 января, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Трое детей погибли в результате пожара в жилом частном доме в деревне Раздольное Юргамышского района Курганской области. Об этом сообщает 27 января пресс-служба следственного управления (СУ) следственного комитета (СК) РФ по региону.

Леонид Соломаткин. Пожар в деревне. (фрагмент). 1877

Сообщение о возгорании поступило в региональное ГУ МЧС РФ в 05:29 по метсному времени. К моменту прибытия на место пожара пожарно-спасательных подразделений огонь охватил всё строение полностью.

Ликивдация открытого горения произошла в 05:45 по местному времени, для тушения возгорания привлекались 7 человек личного состава и 4 единицы техники.

После тушения пожара в доме были обнаружены тела трёх малолетних детей 2010, 2012, 2013 годов рождения. Матери детей удалось спастись, она была госпитализирована.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные эксперты-криминалисты СУ СК РФ по региону. Проводятся мероприятия, необходиме для установления обстоятельств и причин трагедии.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Отмечается, что для отопления дома использовалось электрооборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в результате пожара в жилом частном доме в Калужской области.