Москва, 27 января, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Москве выпала треть месячной нормы осадков к 6:00 мск 27 января, сообщает 27 января московское метеобюро.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно данным синоптиков с базовой метеостанции на ВДНХ, за неполные сутки в столице России выпал примерно 31% месячной нормы осадков. При норме осадков для января в Москве 42 мм, их выпало за данный период 13 мм.

Также синоптики предупредили, что снегопад в Москве продолжится до утра 28 января и ожидается, что за это выпадет до 20 мм в общей сложности, т. е. примерно половина месячной нормы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы призвали владельцев личного автотранспорта отказаться сегодня по возможности от поездок на нем в связи с тяжелыми метеоусловиями, а в случае необходимости такой поездки — особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения.