Каракас, 27 января, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Военный атташе Венесуэлы Хосе Луис Сильва, объявивший о поддержке спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, совершил акт измены, заявила пресс-служба министерства обороны Венесуэлы на странице в социальной сети Twitter.

Венесуэла

В министерстве обороны Венесуэлы сообщили, что заявление военного атташе Хосе Луиса Сильвы о поддержке Хуана Гайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы, является «актом измены и трусости».

В пресс-службе военно-морских сил Венесуэлы также отвергли предательскую позицию Сильвы, заявив, что он «обесчестил мундир».

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки подтвердил, что военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва признал главой государства Хуана Гуайдо. Гарретт Марки назвал поступок военного атташе примером «отказа от поддержки диктаторов» и призвал последовать его примеру.