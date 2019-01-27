Лос-Анджелес, США, 27 января, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер назвал российского бойца Федора Емельяненко величайшим бойцом всех времен после своей победы в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Его слова приводит 27 января «Матч ТВ».

(сс) Sergej Rosov Федеор Емельяненко

Бейдер отметил, что для него это оказался удачный вечер и выразил свою поддержку Емельяненко в связи с проигрышем.

«Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен», — заявил американский боец и добавил, что ему удалось абстрагироваться от этого обстоятельства и победить.

Кроме этого американец рассказал, что, поняв, что он хорошо зацепил Емельяненко ударом, он пошел на добивание соперника, и такие варианты он и его команда отрабатывали на тренировках.

«Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса», — заключил Райан Бейдер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец победил в титульном бою организации Bellator российского бойца ММА Федора Емельяненко, нокаутировав его на 35-й секунде первого раунда.