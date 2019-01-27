Лондон, 27 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Супруг королевы Великобртании Елизаветы II принц Филипп принёс личные извинения женщине, пострадавшей в автомобильной аварии с его участием. Письмо пострадавшей опубликовала 27 января газета Daily Mirror.

(сс) Kiefer Филипп Эдинбургский

Эмма Фэйрвезер получила письмо от принца Филиппа спустя несколько дней после аварии. Принц написал даме о своих сожалениях по поводу её сломанной в аварии руки. отметил, что был потрясён произошедшим, но при этом был очень рад узнать, что никто серьёзно не пострадал.

Также принц пояснил, что увидеть автомобиль на перекрёстке ему помешало слепящее солнце, которое находилось слишком низко над дорогой в момент аварии.

Принц Филипп пожелал женщине скорейшего выздоровления.

Как пишет издание, получившая письмо дама была «приятно удивлена» и сказала, что очень ценит попытку принца дать объяснение произошедшему.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП, в которое попал британский принц Филипп. Автомобиль с принцем Филиппом столкнулся с другим легковым автомобилем и перевернулся. Пострадавшая женщина находилась в автомобиле, с которым столкнулся кортеж принца.