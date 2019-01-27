Москва, 27 января, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Российские системы наблюдения за околоземным пространством зафиксировали множественные маневры американских военных спутников программы GSSAP. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Астрокосмического научного центра.

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Спутники программы GSSAP, разработанной ВВС США, используются для наблюдения за космическими аппаратами других стран.

Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) фиксировала постоянные множественные маневры, совершаемые всеми четырьмя спутниками GSSAP. Сообщается, что один из спутников совершил более 400 маневров в период с 2014 по 2018 годы. Также наблюдалось, что спутники GSSAP использовались для осмотра других военных американских спутников.

Напомним, первые два спутника миссии GSSAP были выведены на орбиту в 2014 году, в августе 2016 года группировка пополнилась ещё двумя спутниками. Планируется, что полная группировка будет сформирована в 2020 году, когда будут выведены ещё два спутника GSSAP.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет на конференции ООН в Женеве выразил обеспокоенность в связи с проектом российских спутников серии «Космос». Эти военные спутники используются для инспектирования, диагностирования и помощи другим спутникам. Однако в США заявили, что они могут использоваться для уничтожения других спутников.