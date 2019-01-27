Бейрут, 27 января, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае продолжения израильских ударов по Сирийской Арабской Республике на Ближнем Востоке может начаться новая война. Об этом Насралла заявил в интервью телеканалу Аl-Mayadeen, опубликованном 26 января.

Worldbulletin.net Хасан Насралла

Лидер «Хезболлы» прямо заявил, что в случае продолжения ударов израильских ВВС по Сирии, руководство этой страны и «ось сопротивления» могут принять решение о начале борьбы против израильской агрессии «другими средствами».

Говоря об «оси сопротивления» Насралла имеет в виду Исламскую Республику Иран, Сирийскую Арабскую Республику и возглавляемую им «Хезболлу».

Также Насралла не исключил, что по Израилю может быть нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Он предупредил, что «Хезболла» располагает высокоточными ракетами, которые могут поразить цель в любой точке на израильской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские ВВС регулярно наносят удары по территории Сирии. При этом руководство Израиля утверждает, что удары наносятся по объектам иранского военного присутствия на территории Сирии.