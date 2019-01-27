Манила, 27 января, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Число жертв серии взрывов на Филиппинах достигло 19 человек. Об этом накануне, 26 января, пишет The Washington Post со ссылкой на филиппинскую полицию.

Флаг Филиппин

Ранее стало известно, что в христианском храме на острове Холо во время воскресной службы прогремели два взрыва.

По последним данным, жертвами двух взрывов стали 19 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших. Ещё 48 получили ранения.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя отвественность за взрывы.