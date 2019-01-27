Манила, 27 января, 2019, 07:55 — ИА Регнум. По крайней мере 19 человек погибли, ещё 48 получили ранения во время взрывов на острове Холо на юге Филиппин. Об этом 27 января сообщает местный филиппинский портал Rappler.

Флаг Филиппин

Оба взрыва прогремели утром 27 января возле католического собора на горе Кармель в Холо. По данным региональной полиции, взорвались два самодельных взрывных устройства, одно — внутри собора, другое — снаружи.

Сообщается, что все погибшие и пострадавшие были прихожанами церкви. Пострадавшие были немедленно госпитализированы. Полиция охраняет место происшествия и подступы к нему.

По информации издания, среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Предполагается, что взрывы — дело рук одной из террористических группировок. На данный момент никто из террористических группировок не взял на себя отвестственности за взрывы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в торговом центре на Филиппинах, в результате которого погибли два человека, 23 получили ранения. Чаще всего подобные взрывы являются делом рук террористических группировок, которые действуют в стране.

Стоит напомнить, что с мая 2017 года в ряде регионов на Филиппинах введено военное положение после столкновения правительственных войск с террористическими группировками, в результате которого было уничтожено около 800 террористов.