Киев, 27 января, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что власти Германии и Франции только на словах выражают свою якобы озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину, а на самом деле их действия идут вразрез с заявлениями. Об этом Мураев заявил накануне, 26 января, в эфире телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина идёт в ЕС

Мураев подчеркнул, что в Евросоюзе на самом деле ни у кого нет желания решать проблемы Украины. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что они якобы «озабочены» тем, чтобы сохранить украинский маршрут транзита российского газа — это всего лишь слова, которые разбиваются об экономический интерес Евросоюза.

Он напомнил, что со времен премьер-министра Юлии Тимошенко было уже две так называемые газовые войны, в результате которых Евросоюз стоял на пороге недопоставки российского газа и замерзания.

«Скажите, как они воспринимают Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика! Поэтому в их интересах обходные газопроводы, потому что это сто процентов обеспечивает их потребности и бесперебойную поставку газа на территорию Европейского союз», — подчеркнул депутат Мураев.

У Москвы в этом вопросе есть целый ряд преимуществ. Во-первых, у России есть сам газ, которого на Украине очень мало, а во-вторых, есть альтернативные маршруты поставок этого газа в Евросоюз. Как только будут завершены газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», газ пойдет по ним, а не по украинской газотранспортной системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине эксперты и политики в один голос говорят о том, что после ввода в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» украинская ГТС утратит свое значение, и Киев ждут колоссальные убытки.