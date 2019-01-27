Лос-Анджелес, США, 27 января, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник специально прибыл в Инглвуд (Лос-Анджелес, США) для того чтобы поддержать другого российского бойца ММА Фёдора Емельяненко в бою с представителем США Райаном Бейдером, сообщает 27 января «Матч ТВ».

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По словам Олейника, они с супругой специально прилетели в Инглвуд из Лас-Вегаса для поддержки Федора Емельяненко.

«Чтобы это (поддержка Емельяненко) не было только на словах», — подчеркнул Алексей Олейник.

Отметим, бой между российским бойцом Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером пройдет в рамках турнира Bellator в ночь на 27 января в Инглвуде (Лос-Анджелес).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на процедуре взвешивания перед боем Федор Емельяненко оказался на 3,9 кг тяжелее своего противника.