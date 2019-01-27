Каракас, 27 января, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении венесуэльского МИД.

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Отмечается, что 25 января персонал дипмиссии США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками. Сотрудники посольства Венесуэлы в США 26 января также стали возвращаться на родину, уточняется в сообщении.

В течение 30 дней американская и венесуэльская стороны проведут переговоры по учреждению в обеих странах офисов, представляющих интересы Каракаса и Вашингтона.

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Об отбытии дипломатов США заявил также президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступивший перед молодежью. Он отметил, что из страны уехала последняя группа сотрудников американской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США после того, как американский президент Дональд Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы, спикера парламента Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства.