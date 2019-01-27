Париж, 27 января, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Около 70 тыс. человек по всей Франции приняли участие в одиннадцатой по счету протестной акции «желтых жилетов», такие данные приводит французское МВД. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией.

KRIS AUS67 Желтые жилеты

Отмечается, что в Париже в демонстрациях участвовали 4 тыс. человек. Также по несколько тысяч участников собрали акции в Бордо, Тулузе, Марселе, Монпелье, Дижоне, Лионе, всего полиция насчитала 69 тыс. манифестантов.

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Правоохранители отметили снижение активности протестующих, ведь неделей ранее на улицы вышли более 80 тыс. человек. Однако организаторы протестов обвиняют власти в занижении численности митингов и утверждают, что смогли сподвигнуть на выступления более 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, каждую неделю в Париже и других французских городах проходят массовые выступления несогласных с политикой властей. Более 50 человек были задержаны во французской столице в ходе манифестаций 26 января.