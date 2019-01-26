Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января 2019 года, Россия отмечает 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так теперь официально именуется этот праздник, день воинской славы. В Петербурге и Ленобласти обычно говорят по-старому — День снятия блокады Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда

Напомним, блокада Ленинграда войсками нацистской Германии и союзной с ней Финляндии продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она сопровождалась непрерывными бомбардировками и артиллерийскими обстрелами города, в котором к началу войны жили около 3 млн человек.

Главным оружием врага стал сознательно организованный голод среди гражданского населения, призванный сломить сопротивление ленинградцев и защитников города. За 28 месяцев блокады погибли, по разным оценкам, от 650 тыс. до 1,5 млн человек. Люди массово умирали от голода, холода, ранений и болезней. Единственной коммуникацией со страной в зимнее время была Дорога жизни по льду Ладожского озера, а в летнее — судоходный путь по озеру. И грузовики, и баржи на Ладоге постоянно подвергались обстрелам и налётам врага.

Блокада Ленинграда была прорвана в ходе операции «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года вблизи южного берега Ладожского озера. Кольцо смерти вокруг Ленинграда было ослаблено, но не снято. В Ленинград, под огнем противника, доставляли грузы по проложенной в отвоеванном коридоре небольшой железнодорожной ветке. Из города вывозили людей.

Понимая, что ситуация меняется не в их пользу, нацисты в 1943 году усилили артиллерийские обстрелы Ленинграда, в том числе из дальнобойных орудий особо крупного калибра. От тяжелых снарядов погибали жители, разрушались исторические здания. Советское командование готовило окончательный удар по немецким войскам в битве за Ленинград.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ее рамках, в ходе операции «Январский гром», к 20 января была ликвидирована группировка противника в районе Красного Села и Ропши. Еще через неделю, к 27 января 1944 года, блокада Ленинграда перестала существовать как факт. Немецкие войска потеряли убитыми и пленными около 100 тыс. солдат и офицеров, было нанесено поражение более чем 30 немецким дивизиям.

«Врагу не удалось вывести свою 18-ю армейскую группировку из-под наших ударов. Она была разбита и разгромлена. <…> Немецкие разбойники, причинившие столько страданий Ленинграду, понесли заслуженное возмездие», — отмечал командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров.

Советское военное и политическое руководство прекрасно понимало, что победа в Ленинградской битве была бы невозможна без подвига гражданского населения Ленинграда, которое не просто находилось в нечеловеческих условиях, но ежедневно работало для того, чтобы дать воюющей армии танки, пушки, стрелковое оружие, снаряды, патроны… Как отмечают историки, в блокадном городе, который, по планам врага, уже должен был сдаться и умереть, выпускалось так много оружия, что его даже отправляли по воздуху за пределы Ленинградского фронта. Этому подвигу и была отдана дань 27 января 1944 года.

«Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы», — говорилось в приказе по войскам Ленинградского фронта, подписанном Леонидом Говоровым и Андреем Ждановым.

В честь освобождения Ленинграда от ненавистной блокады вечером 27 января в победившем городе был дан артиллерийский салют: 24 залпа из 324 орудий. Это был единственный за годы Великой Отечественной войны салют, проведенный не в Москве.

«Грянули все триста двадцать четыре орудия, и тотчас же в мглистое январское небо взвились тысячи разноцветных ракет, и вдруг Ленинград весь как бы взмыл из мрака и весь предстал перед нами!

Первый раз за долгие два с половиной года мы увидели свой город вечером! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых, зафанеренных окнах, — наш израненный, грозный, великолепный Ленинград, — мы увидели, что он всё так же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились слезы», — написала об этом дне Ольга Берггольц.

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В честь 75-й годовщины освобождения от блокады в 10:00 на Дворцовой площади начнется военный парад памяти. В нем примут участие 2,5 тыс. военнослужащих, часть которых будет одета в форму военных лет, сжимая в руках винтовки и автоматы своих прадедов. Также по площади пройдет около 80 единиц исторической и современной военной техники. Ожидается и авиационная часть парада, если позволит погода.

После объезда парадного строя военнослужащих командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв объявит минуту молчания в память о погибших в годы блокады. Она пройдет под стук ленинградского метронома.

Днем 27 января состоится мемориальная акция «900 дней и ночей». С 15:00 до 19:00 во дворе петербургской Капеллы Санкт-Петербурга будет воссоздана атмосфера жизни блокадного Ленинграда, на площади будут выставлены образцы техники военных лет, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. В 19:00 в Капелле начнется концерт из лучших песен военных лет и творчества поэтов-фронтовиков.

В 19:00 на Дворцовой площади начнется мультимедийное представление «Салют над Ленинградом». Экраном станет фасад Главного штаба. Фотографии и кинохроника блокадного города погрузят зрителя в атмосферу военной поры. На площади развернется театрализованное представление, организованное участниками военно-исторических клубов и посвященное Дню ленинградской победы. Его эффект усилят современные технологии: трехмерная анимация, объемный звук и дополненная реальность.

В 20:00 на Дворцовой площади после завершения мультимедийного проекта состоится международная акция памяти «Свеча в окне».

В 21:00 у стен Петропавловской крепости праздничные мероприятия завершатся артиллерийским салютом.

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