Париж, 26 января, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Число задержанных в Париже в ходе протестов «жёлтых жилетов» превысило 50 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники в полиции.

Travail personnel Желтые жилеты

«52 человека задержаны в Париже в субботу (26 января)», — передает вещатель.

По данным телеканала, в центре города произошли столкновения протестующих с полицией. Стражам порядка пришлось даже применить слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная протестная акция «жёлтых жилетов» во Франции стартовала 26 января. Митингующие выступают против политики главы государства Эммануэля Макрона и его правительства.

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