Саратов, 26 января, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Саратовской области в больнице скончался один человек, серьезно пострадавший при взрыве в кафе. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в Лысогорской районной больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По словам медиков, погибший в результате ЧП получил 90% ожогов тела, поэтому спасти жизнь ему не удалось.

Отмечается, что всего после взрыва в кафе в одном из поселков Саратовской области в больницы были доставлены 40 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газового котла в одном из кафе в посёлке Лысые горы в Саратовской области произошёл 26 января.

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