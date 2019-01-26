Пекин, 26 января, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли из США, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, призвал изучать и распространять успешный опыт Китая в ликвидации голода, сообщает 26 января Синьхуа.

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По мнению Бисли, результативность КНР в решении данного вопроса превзошла любые другие достижения. Высказавшись в пользу интеграции китайского опыта с западным, он подчеркнул, что это позволит применить его в нуждающихся регионах мира.

За 40 лет сотрудничества КНР и ООН Пекин превратился из получателя помощи в донора; в современных проектах ООН участвует не только китайский государственный, но и частный сектор. Бисли особо отметил роль и значение инициативы «Пояса и пути», в рамках которой происходит обновление и создание инфраструктуры, которая позволяет бороться с голодом и нищетой на всем протяжении этого маршрута.