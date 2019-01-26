Пекин, 26 января, 2019, 22:49 — ИА Регнум. На китайских фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня на следующей неделе на 40% сократится стоимость пакетов торгуемых акций, которая опустится до 32,3 млрд юаней (4,75 млрд долларов). При этом общее количество акций не изменится и составит около 5,4 млрд единиц, сообщает 26 января Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Сокращение связано с тем, что в материковой части страны крупные акционеры не вправе продавать свои пакеты в течение одного-двух лет после приобретения.

Между тем в последний рабочий день на указанных биржах зафиксирован небольшой рост соответствующих биржевых индексов.