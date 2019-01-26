Приштина, Сербия, 26 января, 2019, 22:42 — ИА Регнум. На юге самопровозглашенной республики Косово во время схода снежной лавины погиб заместитель министра края по делам диаспоры Ариан Даци. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние новости».

Snownjeri Брезовица

Трагедия произошла в субботу, 26 января, на горнолыжном курорте Брезовица.

«Замминистра по делам диаспоры Косово Ариан Даци погиб под лавиной», — передает вещатель.

Другие подробности пока неизвестны.

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