Пекин, 26 января, 2019, 22:37 — ИА Регнум. В Европейской экономической комиссии (ЕЭК) предпринята попытка ограничить деятельность на европейском рынке высокотехнологичных компаний из КНР, сообщает 26 января Синьхуа.

Kārlis Dambrāns Huawei

Зампреду ЕЭК, представителю Латвии Андрусу Ансипу не понравился ряд норм китайского закона о разведке, которые он охарактеризовал как «рискованные» с точки зрения сотрудничества с работающими в странах ЕС китайскими фирмами, в первую очередь Huawei Technologies. Не рискнув предлагать конкретные рекомендации, Ансип переложил «бремя ответственности» на европейские страны и компании.

Комментируя эти заявления европейской стороны, официальный представитель миссии КНР при ЕС охарактеризовал их как попытку создания препятствий нормальной работе, что является несправедливым и противоречит основным принципам и правилам ВТО.

Китайский представитель выступил против «однобокой интерпретации законов и правил КНР, а также их увязывания с деятельностью конкретных компаний». Подчеркнув, что стороны являются партнерами по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству, дипломат из КНР напомнил, что Пекин требует от своих компаний соблюдения международных правил сотрудничества, уважения и соблюдения местных законов.

Напомним, что именно Huawei в последнее время подвергается давлению со стороны США, поэтому проблемы вокруг её проектов в Европе также, скорее всего, имеют американскую природу.