Мадрид, 26 января, 2019, 22:21 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Леганес» и «Эйбар» на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

Zarz Стадион «Мунисипаль де Бутарке»

На 29-й минуте Энрик Гарсия открыл счет — 0:1. Через 7 минут 24-летний испанский полузащитник Хоан Хордан удвоил преимущество гостей — 0:2. В дебюте второй половины Юссеф Эн-Несери сократил отставание — 1:2. На экваторе тайма Эн-Несери оформил дубль — 2:2.

Статистика матча («Леганес"/"Эйбар»)

Удары 8/5

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 4/3

«Эйбар» набрал 26 очков и поднялся на 8-ю строчку. «Леганес» с 23-мя баллами занял 15-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сильва, Ньом, Сиовас, Омеру, Ресио, Весга, Арнаис, Брэйтуэйт, Эн-Несери.

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Хименес, Вальдес, Арбилья, Диоп, Де Бласис, Кукурелья, Хордан, Энрик, Гарсия.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Желтые карточки: Сиовас — 35, Кукурелья — 38, Ресио — 52, Дмитрович — 66, Диас — 88.

Голы: Гарсия 29 — 0:1, Хордан 36 — 0:2, Эн-Несери 46 — 1:2, Эн-Несери 67 — 2:2.