Дамаск, 26 января, 2019, 22:10 — ИА Регнум. 25 января состоялась запланированная ранее встреча лидеров арабских племен с правительственной делегацией Дамаска. Главой сирийской делегации был директор Главного управления безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюк. Встреча прошла на северо-востоке провинции Хама, в городе Итрия. На ней присутствовали лидеры арабских племен из Сирии, Ирака и Ливана.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Встреча прошла продуктивно. На ней достигнуто взаимопонимание между сирийским правительством и арабскими племенами. По результатам встречи выпущено совместное заявление.

В заявлении однозначно говорится о неприятии плана по созданию зоны безопасности у турецкой границы за счет сирийской территории. Ранее о желании создать такую буферную зону шириной 32 километра заявила Турция после переговоров с США.

В тексте заявления указано: «Флаг Сирии — это знамя Родины, которое символизирует ее суверенитет». В нем также подчеркивается, что сирийский народ выступает за независимость и суверенитет своей страны и против любого вида агрессии, включая оккупацию сирийской территории Соединенными Штатами и Турцией.

Лидеры арабских племен согласились, что сирийский народ сам имеет право решать политическое, экономическое и социальное будущее страны путем диалога без иностранного вмешательства. Они также выступают за единство и независимость Сирии и «против любого проекта или плана раздела [территории] под любым предлогом». В данном случае в том числе подразумеваются планы США и их союзников создать на территории Сирии квазигосударство Сирийский Курдистан.