Багдад, 26 января, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Неизвестные боевики совершили нападение на военную базу Турции на севере Ирака. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщает министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

«В результате атаки нанесен ущерб автомобилям и оборудованию (военной базы)», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Турции считают, что за атакой на военную базу Турции в Ираке стоят представители Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана, представители которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

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