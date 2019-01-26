«Брайтон» упустил шанс одолеть «Вест Хэм» в первом матче Кубка Англии
Лондон, 26 января, 2019, 19:52 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Брайтон» и «Вест Бромвич» на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Основное время противостояния завершилось нулевой ничьей.
Barbara van Cleve
Стадион «Фалмер»
Статистика матча («Брайтон"/"Вест Бромвич»)
Удары 23/6
Удары в створ ворот 7/2
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 12/3
Поданные угловые 8/3
Стартовые составы команд на матч:
«Брайтон»: Баттон, Бруно, Даффи, Монтойа, Бюрн, Стивенс, Кайал, Биссума, Кноккарт, Локадия, Андоне.
«Вест Бромавич»: Бонд, Бартли, Мирс, Таунсенд, Адарабиойо, Эдвардс, Хулахан, Филд, Харпер, Робсон-Кану, Леко.
Главный арбитр матча: Ли Мейсон.
Желтые карточки: Локадия — 59.