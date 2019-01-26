Берлин, 26 января, 2019, 19:27 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Фрайбург» и «Хоффенхайм» на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:4.

Florian K Стадион «Шварцвальд-Штадион»

На 19-й минуте бразильский 22-летний нападающий Жоэлинтон открыл счет — 0:1. Через 23 минуты Лукас Хеллер вновь сделал счет равным — 1:1. На 59-й минуте Андрей Крамарич реализовал пенальти — 1:2. Через 13 минут хорват оформил дубль — 1:3. В конце матча Флориан Нидерлехнер и Керем Демирбай отличились по голу и установили окончательный счет — 2:4.

Статистика матча («Фрайбург"/"Хоффенхайм»)

Удары 16/15

Удары в створ ворот 8/11

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 12/18

Поданные угловые 6/1

«Хоффенхайм» набрал 28 очков и поднялся на 6-ю позицию. «Фрайбург» с 21-м баллом идет на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Штенцель, Хайнц, Гюнтер, Франц, Хаберер, Гондорф, Кох, Хеллер, Петерсен.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Фогт, Гейгер, Демирбай, Крамарич, Гриллич, Салаи, Жоэлинтон.

Главный арбитр матча: Биабиана Штейнхаус.

Желтые карточки: Шульц — 37, Гриллич — 50.

Голы: Жоэлинтон 19 — 0:1, Хеллер 42 — 1:1, Крамарич (пен) 59 — 1:2, Крамарич 72 — 1:3, Нидерлехнер 77 — 2:3, Демирбай 85 — 2:4.