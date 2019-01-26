Берлин, 26 января, 2019, 19:25 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Ганновер-96» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».

Dmitrij Rodionov Стадион «Сигнал Идуна Парк»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил латераль сборной Марокко Ахраф Хакими после передачи Рафаэля Геррейро — 1:0. На 60-й минуте Марко Ройс удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке Марио Гетце довел счет до разгромного — 3:0. На экваторе тайма португальский фланговый защитник Рафаэль Геррейро установил окончательный счет — 4:0. В конце матча Марвин Бакалорц и Аксель Витсель установили окончательный счет — 5:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Ганновер»)

Удары 17/11

Удары в створ ворот 10/5

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 8/9

Поданные угловые 5/3

«Боруссия» набрала 48 очков и укрепилась в качестве лидера дивизиона. «Ганновер» с 11-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек, Вайгль, Делейни, Санчо, Геррейро, Витсель, Гетце, Ройс.

«Ганновер»: Эссер, Акпогума, Виммер, Антон, Альборнос, Бакалорц, Фоссум, Мюллер, Остжолек, Вейдандт, Саренрен-Баце.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Желтые карточки: Хакими — 9, Акпогума — 44.

Голы: Хакими 24 — 1:0, Ройс 60 — 2:0, Гетце 62 — 3:0, Геррейро 67 — 4:0, Бакалорц 86 — 4:1, 90 — 5:1.