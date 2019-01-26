Берлин, 26 января, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Вольфсбург» и «Байер-04» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19.

Wikiolo Стадион «Фольксваген-Арена»

В конце первого тайма молодой немецкий атакующий полузащитник Кай Хавец открыл счет, реализовав пенальти — 0:1. На 62-й минуте Кевин Фолланд удвоил преимущество — 0:2. В конце матча Юлиан Брандт довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Байер-04»)

Удары 11/22

Удары в створ ворот 5/14

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 7/14

Поданные угловые 5/6

«Байер-04» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место. «Вольфсбург» с 28-ю баллами идет двумя строчками выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Герхардт, Арнольд, Реджбецай, Штеффен, Вегорст, Мехмеди.

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Венделл, Арангис, Брандт, Хавец, Фолланд, Беллараби, Бейли.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Желтые карточки: Реджбецай — 33, де Азеведо — 44, Арангис — 45+1, Брукс — 54, Венделл — 56, Бейли — 77, Арнольд — 86, Руссийон — 90.

Голы: Хавец (пен) 45 — 0:1, Фолланд 62 — 0:2, Брандт 88 — 0:3.