«Байер» на выезде разгромил «Вольфсбург»
Берлин, 26 января, 2019, 19:22 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Вольфсбург» и «Байер-04» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19.
В конце первого тайма молодой немецкий атакующий полузащитник Кай Хавец открыл счет, реализовав пенальти — 0:1. На 62-й минуте Кевин Фолланд удвоил преимущество — 0:2. В конце матча Юлиан Брандт довел счет до разгромного — 0:3.
Статистика матча («Вольфсбург"/"Байер-04»)
Удары 11/22
Удары в створ ворот 5/14
Процент владения мячом 45%/55%
Нарушения правил 7/14
Поданные угловые 5/6
«Байер-04» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место. «Вольфсбург» с 28-ю баллами идет двумя строчками выше.
Стартовые составы команд на матч:
«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Герхардт, Арнольд, Реджбецай, Штеффен, Вегорст, Мехмеди.
«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Венделл, Арангис, Брандт, Хавец, Фолланд, Беллараби, Бейли.
Главный арбитр матча: Феликс Цваер.
Желтые карточки: Реджбецай — 33, де Азеведо — 44, Арангис — 45+1, Брукс — 54, Венделл — 56, Бейли — 77, Арнольд — 86, Руссийон — 90.
Голы: Хавец (пен) 45 — 0:1, Фолланд 62 — 0:2, Брандт 88 — 0:3.