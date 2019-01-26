Таруса, Калужская область, 26 января, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Суд в Калужской области по ходатайству следователя заключил под стражу 41-летнего жителя Тарусы, который подозревается в убийстве. Об этом 26 января руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По его словам, 24 января 2019 года в квартире одного из домов на улице Юбилейная города Таруса был обнаружен труп 36-летнего местного жителя. В совершении данного преступления подозревается местный житель.

«В настоящее время следователи допросили свидетелей, а также выясняют все обстоятельства совершенного преступления, — сказал Тигран Авакумьянц. — Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) продолжается».

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