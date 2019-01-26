Рига, 26 января, 2019, 18:31 — ИА Регнум. С тем, что Россия все больше грузов переваливает в собственных портах на Балтике, приходится считаться, и Латвийская железная дорога должна быть готова к тому, что в перспективе объем российских грузов может критически снизиться. Об этом заявил новый министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пишет Dienas Bizness.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

«Нужны такие тарифы на инфраструктуру, чтобы грузы было выгодно везти в Латвию и в местных перевозках использовать железную дорогу», — считает чиновник.

Ранее представители стивидоров Латвии заявляли, что именно недостаточно эффективная организация процессов в работе Латвийской железной дороги и монополизм компании негативно влияют на развитие транспортного и транзитного потенциала страны.

Сейчас часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой логистике добавленной стоимости.

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.