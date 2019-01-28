Киев, 28 января, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Безвизовым режимом Украины с ЕС за всё время его действия воспользовались 2 млн украинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко. По факту же им пользуются довольно немного: украинцы совершили в страны ЕС 33 млн поездок, что означает склонность подавляющего большинства пользоваться многократными визами. Как смотрят на практику безвиза в ЕС и каковы другие новости украинской евроинтеграции, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ждун

Согласно сообщению Еврокомиссии, обсуждающей условия пользования Украиной безвизом, многие требования остаются невыполненными, и Украина должна незамедлительно принять необходимые меры — «которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией». Это недовольство ЕК проявляет уже второй раз за последнее время, хотя министр иностранных дел Украины Павел Климкин и не согласен, что с безвизом есть проблемы. В интервью телеканалу «1+1» он заверил, что трудностей в этом вопросе нет ни с одной страной, их не возникало никогда, вообще. Тем не менее по итогам 2017 года (статистика по 2018-му будет доступна через несколько месяцев) рекордсменами по нарушению миграционного законодательства стали именно украинцы.

На этом фоне среди украинских политиков прорезались нотки европессимизма, даже Климкин во всеуслышанье заявил, что Украина в ее нынешнем состоянии в ЕС не вступит ни за год, ни за два, ни за пять. Его советник Тарас Качка тоже не считает, что между Украиной и ЕС всё хорошо и будет лучше, при том, что вопросами, из которых «состоит вся евроинтеграция», евроинтеграционному же блоку правительства Владимира Гройсмана заниматься недосуг.

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