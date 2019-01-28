Вашингтон, 28 января, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Реакция Дональда Трампа на политический кризис в Венесуэле может стать лакмусовой бумажкой для прогноза судьбы самого американского президента и политики США до окончания его президентского срока. Как может быть организован и в чём заключается «переформат» стратегии Трампа его окружением и оппонентами, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Принципы, которым старался следовать Дональд Трамп в ходе своего президентства, включали в себя отказ от роли США как мирового полицейского, признание суверенитета как основы международной политики, применение экономических санкций вместо «мягкой силы» и концентрацию на проблемах США. При этом Трамп работал как создатель собственного «культа личности», представляя себя источником всех благ и побед, свое же окружение — лишь исполнителями.

Парадоксальность признания президентом Венесуэлы самопровозглашенного Хуано Гуайдо в том, что это действие со стороны Трампа ломает почти все вышеперечисленные принципы. Мало того, даже инициатива этого признания принадлежит не ему, а сенатору Марку Рубио и вице-президенту США Майку Пенсу. Создается такое впечатление, что на фоне противостояния Трампа с демократами нашлись «здравомыслящие республиканцы», решившие ввести в привычные рамки излишне яркого для американской политики президента.

Кто из высокопоставленных республиканцев тянет на роли таких «доброжелателей» и чем консенсус за спиной Трампа грозит ему самому?

Читайте статью Кто кого сборет? Переворот в Венесуэле или свержение Трампа в США? и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».