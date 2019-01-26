Истра, Московская область, 26 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Истринском районе Московской области. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла в районе 57-го километра Новорижского шоссе. При массовом столкновении автотранспортных средств пострадал один человек.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает, что из-за аварии на 57-м километре автотрассы движение транспорта затруднено в обе стороны. Движение автобусов «Мострансавто» № 480 Истринского АТП осуществляется вне расписания, по фактическому прибытию.

Причиной ДТП стала сложная дорожная обстановка, возникшая в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При этом многие водители пренебрегли рекомендациями ГУ МЧС РФ по вождению автотранспорта в условиях сильного снегопада и гололедицы.

Стоит отметить, что за сегодняшний день это не первое массовое ДТП в Московской области. Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием, как минимум,16 автомобилей около города Чехов в Подмосковье.