Вашингтон, 28 января, 2019, 04:11 — ИА Регнум. «Шатдаун» американского правительства закончился, продержавшись 36 дней, 25 января. Президент США заявил об успехе в заключении договоренности со своими оппонентами, однако почему позиция Дональда Трампа — не более, чем хорошая мина при плохой игре, и в чем ошибся Трамп, начиная эксперимент с «шатдауном», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Готовность выработать новый проект миграционной реформы в рамках специальной двухпартийной комиссии — это видимая часть результата, достигнутого в результате выхода из состояния остановки правительства. Требование Трампа о дополнительном финансировании стены на границе с Мексикой отставлено в сторону, но эксперимент, вольно или невольно поставленным им, дал и другие, не менее важные результаты.

Как оказалось, республиканская партия в качестве опоры президента не оправдала возложенных на нее Трампом надежд, а попытка показательно переломить сопротивление демократов закончилась шумным провалом. Трамп же, возможно, впервые в своей президентской деятельности, продемонстрировал очевидную слабость, заявляя о готовности ввести ЧП — и так и не решившись это сделать. Судя по предыстории конфликта, демократам удалось заманить Трампа в ловушку, эффективно разыграв гамбит с выступлением спикера Палата представителей Нэнси Пелоси. В чем же состояла интрига, с помощью которой Трампу поставили эффектную подножку?

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