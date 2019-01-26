Вашингтон, 26 января, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Стала известна точная дата выхода в прокат третьей части популярного кинофильма «Охотники за привидениями», сообщает 26 января портал Film.ru.

Цитата из к/ф «Охотники за привидениями 3», реж. Джейсон Райтман. 2020. США Спецмашина

Поклонники смогут увидеть киноленту 10 июля 2020 года. Сюжет фильма новой части «Охотников за привидениями» проигнорирует события провокационно-феминистской ленты 2016 года, в которой повествуется об охотниках за приведениями женского пола.

Съемки картины стартуют в 2019 году, ожидается, что в фильме примут участие актеры из первых частей — Билл Мюррей, Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Кроме того, представители студии Sony Pictures, где снимался фильм, также заявили, что 31 июля 2020 года выйдет фильм «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.