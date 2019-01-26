Калуга, 26 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В деревне Кувшиново Жуковского района Калужской области накануне произошёл пожар. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. Об этом 26 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник следователя Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Анастасия Кобзева.

Kaluga.sledcom.ru Сельский дом после пожара.

По его словам, на момент пожара в доме, погибший находился один, и пожилому человеку не удалось спастись самостоятельно.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего и точная причина пожара устанавливаются», — сказала Анастасия Кобзева.

Между тем, 25 января случился пожар, в деревянный жилой дом в деревне Трясь того же, Жуковского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, это второй пожар за день, который произошел в данном муниципальном образовании. И хотя, тушить дом выехали три пожарные машины, здание сгорело полностью. В результате пожара отстрадавших нет.

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