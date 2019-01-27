Пекин, 28 января, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Борьба американского президента Дональда Трампа за более выгодные условия для США в торговле с Китаем завершилась, по-видимости, его уверенной победой. Во всяком случае, так выглядят внешние обстоятельства договоренности, в рамках которой Китай готов нарастить объемы американского импорта на 1 трлн долларов. Какие закладки включили в эту договоренность китайские власти для того, чтобы обезопасить свою торговлю, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Китай

Да, Китай готов потратить заявленный триллион долларов — но покупая то, в чем у него есть острая необходимость. Идя навстречу пожеланиям Трампа о выправлении торгового перекоса, китайская сторона согласилась на закупку большего количества продовольствия, сжиженного газа и самолетов гражданской авиации.

Парадокс в том, что по всем перечисленным пунктам США физически не способны поставить продукции более, чем на $200 млрд, а где же взять недостающие 800? Если бы речь шла о непоколебимом союзнике, то можно было бы «доукомплектовать» военными заказами, но в случае КНР этот прием вряд ли пройдет, ведь Пентагон оценивает риск возникновения большой войны с Китаем в ближайшие десятилетия как почти стопроцентный. Но и это не единственное условие, посредством которого Пекин загнал Трампа в угол. Что же еще предложили американскому президенту мудрые китайские переговорщики?

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