Москва, 28 января, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым 18 января согласился с его планом объединения управления развитием Дальнего Востока и Арктической зоны в рамках отдельного министерства. О том, что такое решение сулит регионам, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Опасения вызывает прежде всего тот факт, что развитие Арктики, уже провозглашенное ранее приоритетом, является сферой ответственности сразу нескольких министерств. Минприроды, Минтранс и Минобороны активно обсуждают собственные программы в Арктике, разумеется, невозможно обойтись в реализации столь масштабного проекта и без участия Минэнерго, а Северный морской путь, который является главной транспортной артерией российской Арктики, отдан в ведение госкорпорации Росатом.

Таким образом, перед запланированным к открытию Министерством Дальнего Востока и Арктической зоны может встать нелегкая задача объединить управление не только значительно различающимися регионами самой Арктики, но и Дальним Востоком, который имеет собственную, резко отличающуюся от арктической специфику. Сможет ли усложнение бюрократической системы принести пользу?

Читайте статью Арктика: проект государственной важности или приложение к Дальнему Востоку? и другие публикации Анны Гороховой о развитии российской Арктики.