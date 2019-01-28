Москва, 28 января, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Правительство России не один раз уже доказывало, что оно живет в прямом смысле слова «под собою не чуя страны». Очередным (и вряд ли последним) доказательством тому стало высказывание первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова, который назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу. Также Силуанов сказал, что даже когда эта «неожиданность» стала известна правительству России, это никак на планы правительства не повлияло, потому что ему, правительству, не до народа:

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Тем не менее предложение российского правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это всё равно нужно было сделать», — уверен министр финансов.

По всей видимости, жить, «под собою не чуя страны», для правительства в целом и лично для Силуанова — принципиальная позиция. Но ведь и тут возможны варианты: можно демонстрировать свое презрение к народу, а можно ведь и скрывать. Не обязательно же всё время показывать, что о жизни и настроениях граждан России правительство знает мало, а если случайно что и знает, то во внимание не принимает. Но нет! Похоже, миссия правительства — не только в том, чтобы вредить народу, но и в том, чтобы делать это максимально демонстративно. А как будет на эти демонстрации народ реагировать — правительству, включая г-на Силуанова, наплевать.

В полном соответствии с этой логикой Силуанов и высказался насчет «неожиданной» реакции на пенсионную реформу. И его слова в пустоте не повисли: согласно опросу ИА REGNUM, 85% граждан России очень хорошо услышали господина вице-премьера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №1 «Слышали ли Вы о том, что первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов назвал реакцию населения на пенсионную реформу «неожиданной»?», %

Совершенно не является неожиданной (для ИА REGNUM, а не для правительства, конечно) и преобладающая реакция граждан на это высказывание г-на Силуанова: согласно опросу, 88% опрошенных возмущены и огорчены г-ном Силуановым, и только около 3,6% — обрадованы и воодушевлены.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Итак, первый вице- премьер Антон Силуанов назвал тяжелую реакцию российского общества на повышение пенсионного возраста НЕОЖИДАННОЙ для правительства. Какие чувства лично у Вас лично вызывает это высказывание?»‚ %

Если сложить однонаправленные ответы по вопросу №2, получим такое распределение:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №2 «Итак, первый виие- премьер Антон Силуанов назвал тяжелую реакцию российского общества на повышение пенсионного возраста НЕОЖИДАННОЙ для правительства. Какие чувства лично у Вас лично вызывает это высказывание?»‚ %

Если правительство и лично г-н Силуанов надеются, это только «какое-то там население», но что «настоящие люди» прекрасно понимают их, то надежды эти пустые. Даже среди обеспеченных жителей России, которых, казалось бы, пенсионная реформа не должна тревожить, г-н Силуанов вызвал в основном недобрые чувства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №2 «Итак, первый вице- премьер Антон Силуанов назвал тяжелую реакцию российского общества на повышение пенсионного возраста НЕОЖИДАННОЙ для правительства. Какие чувства лично у Вас лично вызывает это высказывание?» в зависимости от уровня доходов репондентов, %

То есть даже среди тех, кто считает свои доходы не просто высокими, а очень высокими, г-н Силуанов смог обрадовать только 11%, а 77% возмущены так же, как и все остальные жители России.

Парадоксальная картина сложилась с отношением к высказыванию г-на Силуанова сторонников различных парламентских партий — даже сторонники правящей партии большей частью недовольны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №2 «Итак первый вице- премьер Антон Силуанов назвал тяжелую реакцию российского общества на повышение пенсионного возраста НЕОЖИДАННОЙ для правительства. Какие чувства лично у Вас лично вызывает это высказывание?» в группах сторонников различных парламентских партий

Как видно из диаграммы, менее всех возмущены сторонники «Единой России». Оно и понятно — именно силами этой партии пенсионная реформа принималась в Думе. Однако есть и плохие новости: во-первых, негативно это выступление восприняли 67,4% сторонников ЕР, что довольно много. Во-вторых, те сторонники, которые не возмутились, восторга тоже не испытали, более того, почти треть из них заявили, что «совершенно равнодушны к высказываниям чиновников». Выходит, из числа сторонников правящей партии треть — или аполитичны, или считают высшее российское чиновничество декоративной структурой, к жизни общества отношения не имеющей?

Сторонники же остальных трех парламентских партий пребывают в ярости, примерно девять из десяти возмущены словами вице-премьера. Правящая партия ярко противопоставила себя и общей политической структуре России, и мнению народа — но стабильна ли политически подобная система?

В этом отношении примечательны ответы граждан России на вопрос №3 — о причинах «странного» поведения нашего правительства. Мнения людей разошлись: относительное большинство (53,8%) считают, что правительство всё знает о ситуации в стране, только делать ничего не хочет. Чуть меньшая часть граждан (44,3%) считают, что правительство ничего для людей не делает, потому что просто не знает, что происходит.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «Как известно, пенсионная реформа вызвала и продолжает вызывать весьма бурную реакцию в обществе. Если для правительства это стало неожиданностью, то что это значит, с Вашей точки 3рения?»‚ %

Если собрать однонаправленные ответы вместе, получится так:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №3 «Как известно, пенсионная реформа вызвала и продолжает вызывать весьма бурную реакцию в обществе. Если для правительства это стало неожиданностью, то что это значит, с Вашей точки 3рения?»‚ %

Трудно даже понять, что для имиджа нашего правительства хуже: ничего не понимать в происходящем и поэтому «ошибаться» — или всё знать, но злостно «поступать неправильно». Тем интереснее неяркая, но явная зависимость: чем богаче люди, тем больше они склонны считать, что правительство пребывает в неведении, и чем беднее — тем больше склонны думать, что правительство всё знает, но бездействует.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №3 «Как известно, пенсионная реформа вызвала и продолжает вызывать весьма бурную реакцию в обществе. Если для правительства это стало неожиданностью, то что это значит, с Вашей точки зрения?» в зависимости от уровня доходов репондентов, %

Интерпретировать эту зависимость можно довольно просто: бедные (коих в стране большинство) склонны обвинять власти скорее в злонамеренности в отношении населения, а богатые (коих меньшинство) — скорее в некомпетентности. Как говорится, оба хуже.

Так где же обитает это правительство вместе с г-ном Силуановым, где его родина, корни, на кого оно работает, в конце концов? Ответ граждан России такой: треть думают, что решения правительства направляются из Лондона или Вашингтона, примерно пятая часть — что оно работает на интересы москвичей, обитающих внутри Садового кольца или на Рублевском шоссе, еще пятая часть полагают, что работает оно на себя; наконец, почти четверть часть респондентов считают, что правительство и вовсе упало с Луны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №4 «Как Вы думаете, где родина Силуанова и других членов правительства, для которого реакция населения стала «неожиданной»?»‚ %

Как бы то ни было, но после замечательного спича о «неожиданности» реакции населения на пенсионную реформу большинство граждан считают, что г-н Силуанов даже для нашего сомнительного правительства, похоже, не подходит: подавляющее большинство участников опроса сочли, что Силуанову в высших эшелонах власти не место.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Как Вы считаете после этого высказывания, соответствует ли Силуанов занимаемому посту первого вице-премьера правительства России?»‚ %

Если сложить однонаправленные ответы, то получится следующее:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №11 «Как Вы считаете после этого высказывания, соответствует ли Силуанов занимаемому посту первого вице-премьера правительства России?»‚ %

То есть, по мнению подавляющего большинства граждан России, г-н Силуанов не может быть вице-премьером правительства РФ в силу своего непрофессионализма. Что именно граждане считают таковым — непонимание управляемой страны или выступление со странными заявлениями на публике — не так важно. Важно — что не подходит. Понятно, что для г-на Силуанова мнение народа не имеет никакого значения: это он уже, в сущности, подтвердил всё в том же заявлении о реформе. Загвоздка в том, что, как сложилось исторически, власть не может осуществлять свои функции, не имея четкого понимания происходящего, а «неожиданности», возникающие перед ней, угрожают не стабильности их должностей, а благополучию и самому существованию страны. Пример тому — поздний СССР, когда за несколько лет до катастрофы генеральный секретарь Андропов заметил, что власть не знает страны, в которой живет.