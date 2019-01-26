Каракас, 26 января, 2019, 15:26 — ИА Регнум. «На таком уровне политического и институционального кризиса, как в Венесуэле, дискуссия о нелегитимности Николаса Мадуро выглядит лишенной смысла. Актуально будет спросить себя, сможет ли Мадуро остаться у власти, как он планировал», — пишет испанское издание Еl Mundo.

(сс) Joka Madruga Николас Мадуро

Отсутствие единства в мировом сообществе и военная поддержка играют на руку Мадуро, который провозгласил себя президентом 10 января на период в шесть лет. С одной стороны, Соединенные Штаты и Канада, совместно с ключевыми странами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, 23 января оказали немедленную поддержку главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, чтобы он принял на себя руководство Венесуэлой. В то же время другой политический тяжеловес, ЕС, «гадает на ромашке»: не признает Мадуро, признает легитимность парламента, но не статус Гуайдо как исполняющего обязанности президента.

23 января ясно показало неприятие режима большинством жителей Венесуэлы. Без привлечения официальных средств массовой информации Гуайдо и депутатам, занимающим ключевые посты в Национальной ассамблее, удалось организовать манифестации, в которых участвовало множество мирных граждан по всей стране. Даже в областях, традиционно считавшихся бастионами чавизма, впервые за много лет были зарегистрированы продемократические демонстрации. Народная поддержка — это одна из трех опор, на которых, по мнению парламентского лидера, может держаться его временное президентство.

Вторая опора — то, что обычно называют международным сообществом. Оно однозначно не признает Мадуро (по меньшей мере это относится к большинству стран Америки и Европы), но при этом сомневается, по какому пути следовать. В Северной и Южной Америке делают ставку на то, чтобы «бросить Мадуро на канаты», как говорят в боксе, а европейские страны не меньше хотят договориться с Мадуро о свободных и справедливых выборах, чем провести их в короткий срок. Таким образом, эта вторая опора, о которой просит Гуайдо, не является твердой, и ему придется столкнуться с весомой позицией ряда министерств иностранных дел, которые выступают за усиление давления на Мадуро и говорят об этом открыто.

Третья потенциальная опора переходного процесса — вооруженные силы. Задача поддержки режима, сопровождающегося экономическим кризисом, отсутствием популярности и международным давлением, лежит сейчас на силе оружия и подавления, которой он пока располагает. 24 января военное командование подтвердило, что оно выступает на стороне действующего лидера. Однако возникает вопрос, идет ли речь о долгосрочной поддержке и, главное, есть ли консенсус в рядах военных, между войсками и их официальными представителями.

El Mundo видит три возможных сценария для Венесуэлы. Первый — Мадуро надолго останется у власти, для чего потребуется усиление репрессий, задержание оппозиционеров и противостояние большей части стран Америки и западной Европы. Чтобы двигаться в этом направлении, у режима есть безоговорочная поддержка Китая, России и Турции, а ключевую роль здесь будут играть военные.

Второй путь — диалог, к которому призывают ЕС, Уругвай и Мексика. В этом случае военные превратятся в наблюдателей, не участвующих в событиях напрямую. Главная сложность этого сценария в том, что большинство известных лидеров демократической борьбы, включая Гуайдо, отказываются от переговоров с Мадуро. Две предыдущих попытки усадить чавистов за стол переговоров с оппозиционерами окончились неудачей.

Наконец, третий сценарий — быстрый отказ Мадуро от власти. Это возможно, если часть вооруженных сил при поддержке других стран, прежде всего США, лишит его опоры и заставит оставить президентское кресло. Осуществись эти события при участии чавистов, переходный период мог бы возглавить очередной политический «сын Чавеса», наделенный бо́льшим экономическим прагматизмом и открытый к международному сотрудничеству.

Если же военные и чависты не сумеют прийти к общему решению насчет кандидатуры нового лидера, то международная поддержка Гуайдо как исполняющего обязанности президента может наделить его реальной силой и поставить во главу страны, считает испанское СМИ.