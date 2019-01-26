Мельбурн, Австралия, 26 января, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака выиграл турнир Australian Open, проходящий в Мельбурне, одержав победу в матче финала над чешской спортсменкой Петрой Квитовой, сообщает 26 января Сhampionat.com.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

Матч продолжался три сета и закончился победой Осака со счетом — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время победительница девять раз подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 14 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за это время пять раз подала навылет, также допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 10 возможных брейков.

Отметим, данный титул третий для Осака на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и второй на турнирах серии Большого шлема. После победы на Australian Open японка впервые в карьере возглавит рейтинг WTA.