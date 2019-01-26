Вашингтон, 26 января, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Управляющий директор и аналитик JPMorgan Ян Лойс скептически оценил долгосрочные перспективы криптовалют в записке для клиентов. Об этом сообщает CNBC.

Криптовалюта

Ян Лойс заявил, что стоимость криптовалют может резко вырасти только в условиях полной потери доверия ко всем основным валютам: доллару, евро, иене и даже золоту.

«Даже в экстремальных ситуациях, таких как рецессия или финансовые кризисы, существуют более ликвидные и менее сложные инструменты для проведения транзакций», — отметил аналитик JPMorgan.

Лойс предсказал, что стоимость биткоина, являющегося главной криптовалютой, продолжит снижаться. Он ожидает, что в 2019 году она снизится до $2400 или до $1260, «если сохранится медвежий рынок».

CNBC отмечает, что генеральный директор JPMorgan Джеймс Даймон является одним из главным критиков криптовалют. Он предостерегал инвесторов от вложений в биткоин во время ажиотажа 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 10 января 2019 года стоимость биткоина упала на 10% и составила $3671. Рекордная стоимость этой криптовалюты была зафиксирована в декабре 2017 года, тогда один биткоин продавался по цене более $20 тыс.