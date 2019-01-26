Киев, 26 января, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, обвиняемая в попытке государственного переворота в стране, Надежда Савченко выдвинула свою кандидатуру в президенты Украины. Об этом сегодня, 26 января, сообщают украинские «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

В Киеве состоялся съезд партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Почти 100 делегатов съезда из разных регионов Украины единогласно выдвинули Савченко в качестве кандидата в президенты Украины.

Напомним, что Савченко уже 10 месяцев сидит в украинской тюрьме. Депутата обвиняют в попытке государственного переворота на Украине. Расследование тянулось около шести месяцев, затем начался судебный процесс, который также двигается неспешно.

Сама Савченко свою вину не признает и считает, что все обвинения против неё сфабрикованы для того, чтобы она не смогла принять участие в выборах президента Украины.

Савченко уже заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) всячески препятствует её регистрации в качестве кандидата в президенты Украины. Так, для запуска процесса регистрации Савченко должна встретиться с нотариусом для оформления доверенности, но СБУ не пускает нотариуса в тюрьму.