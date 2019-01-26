Анталья, Турция, 26 января, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Не менее 12 человек получили травмы в результате торнадо в аэропорту Антальи на юге Турции. Об этом 26 января сообщил телеканал NTV со ссылкой на губернатора провинции Анталья Мюнира Каралоглу.

Аэропорт Антальи

Сообщается, что в результате разгула стихии в аэропорту был перевёрнут автобус, подвозивший пассажиров к трапу, и микроавтобус. Также смерч поднял вверх трап самолёта и обрушил его на воздушное судно, в результате чего лайнер получил повреждения.

Стихией повреждены были также ещё один самолёт и полицейский вертолёт. Пострадали 12 человек. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Информации о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате торнадо, в генконсульство России в Анталье не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных снегопадах в Турции, которые привели к отмене морских и авиарейсов. Кроме того, было прервано сообщение с тремястами населёнными пунктами, а в 26 провинциях страны были отменены занятия в учебных заведениях.