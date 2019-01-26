Казань, 26 января, 2019, 14:42 — ИА Регнум. 27 января в Большом драматическом театре имени Качалова в Казани состоится юбилейный вечер заслуженной артистки Татарии Ирины Чернавиной, сообщает 26 января «Московский комсомолец».

(сс) Денис Петьовка Большой драматический театр имени В.И. Качалова

Актриса порядка 60 лет блистает на сцене данного культурного учреждения, поступив на службу в него в 1961 году, сразу же по окончании актерской студии. За свою долгую карьеру она сыграла десятки серьезных ролей.

В честь своего юбилея Чернавина исполни роль Нины Андреевны в спектакле «Баба Шанель» по произведению известного современного драматурга Николая Коляды. Режиссером постановки выступит Александр Славутский.