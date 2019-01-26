Санкт-Петербург, 26 января, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграла в двух сетах итальянку Мартину Тревизан в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге и вышла во второй круг соревнований, сообщает 26 января Sport 24.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут. Матч закончился уверенной победой Кудерметовой со счетом 6:2, 6:3.

Соперницей российской теннисистки в следующем круге соревнований станет победительница противостояния между теннисисткой из Швейцарии Белинды Белич и ещё одной российской спортсменкой Ангелиной Калининой.

Отметим, действующей чемпионкой турнира St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Чехии Петра Квитова, которая в прошлом году переиграла в финале турнира француженку Кристину Младленович.