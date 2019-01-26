Мельбурн, Австралия, 26 января, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих ожиданиях от финального матча с сербом Новаком Джоковичем на турнире Australian Open, проходящем в Мельбурне. Его слова приводит 26 января официальный сайт турнира.

(сс) Tourism Victoria Рафаэль Надаль

По словам испанского спортсмена, он понимает, что делит карьеру с двумя лучшими в истории теннисистами Федерером и Джоковичем. При этом он считает, что противостояния с сербским теннисистом были особенными, подталкивающими обоих соперников к пределу их теннисного уровня.

Потому Надаль уверен, что ему повезло с соперником и предстоящий мачт станет чем-то особенным, так как играя с такого уровня спортсменами приходится улучшать что-то в себе.

«Думаю, я нашёл оружие против Новака за долгие годы карьеры, но и он сделал то же самое по отношению ко мне», — заявил испанец и добавил, что все дело теперь в лучших моментах, которые могут показать оба теннисиста в своем противостоянии.

Напомним, матч финала Открытого турнира чемпионата Австралии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем состоится 27 января.