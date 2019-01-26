Порошенко о захвате церквей УПЦ МП на Украине: Всему свое время
Киев, 26 января, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность силового захвата церквей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата раскольниками, которых власти называют «Новой церковью» или «Православной церковью Украины» (ПЦУ). Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».
Фактически, отвечая на соответствующий вопрос, Порошенко заявил, что рано или поздно силовой захват храмов канонической УПЦ будет осуществлен.
«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего, — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал Порошенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти при поддержке США добились от Константинопольского патриархата признания раскольничьих структур на Украине и слияния их в единую «Православную церковь Украины». Константинопольский патриарх Варфоломей дал ПЦУ томос об автокефалии, в котором закреплен статус украинских раскольников как митрополии Константинопольского патриархата.
После этого случаи силового захвата храмов на Украине раскольниками участились.