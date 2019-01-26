Москва, 26 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков раскритиковал статью германской журналистки Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 26 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Пушков считает, что германские СМИ, которые осмелились поднять тему блокады Ленинграда «совсем берега потеряли».

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — пишет член Совета Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января германская газета Süddeutsche Zeitung выпустила статью журналистки Зильки Бигальке, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда.

Бигальке считает, что памяти о масштабной трагедии нельзя придавать характер торжества. Кроме того, она поднимает опасный вопрос об оправданности жертв блокады Ленинграда.

По всей видимости, Бигальке сознательно «забывает» о планах Третьего рейха по тотальному геноциду народов СССР и прежде всего русского народа, а также тот факт, что это Германия напала на Советский Союз, а не наоборот.