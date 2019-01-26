Пушков поставил на место журналистку, написавшую о блокаде Ленинграда
Москва, 26 января, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков раскритиковал статью германской журналистки Зильке Бигальке в газете Süddeutsche Zeitung, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 26 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Пушков считает, что германские СМИ, которые осмелились поднять тему блокады Ленинграда «совсем берега потеряли».
«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — пишет член Совета Федерации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января германская газета Süddeutsche Zeitung выпустила статью журналистки Зильки Бигальке, в которой она осуждает Россию за героизацию блокады Ленинграда.
Бигальке считает, что памяти о масштабной трагедии нельзя придавать характер торжества. Кроме того, она поднимает опасный вопрос об оправданности жертв блокады Ленинграда.
По всей видимости, Бигальке сознательно «забывает» о планах Третьего рейха по тотальному геноциду народов СССР и прежде всего русского народа, а также тот факт, что это Германия напала на Советский Союз, а не наоборот.